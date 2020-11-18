Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi - Son Dakika

Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi

18.11.2020 10:35

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağında kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar Türkiye'nin tek solo alpinisti olan dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi.

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağında kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar Türkiye'nin tek solo alpinisti olan dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi. Araçların bulunduğu ortamlarda araç yolunun olmaması ise araçların o bölgelere nasıl geldiği hakkında kafalarda soru işareti oluşturdu.

Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, '81 il 81 zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesi kapsamında 1.517 rakımlı Manisa Spil Dağı zirve tırmanışı sırasında araç yolunun bulunmadığı kısımlarda hurdaya dönmüş iki araç buldu. Ne zaman kaza yaptıkları veya nasıl dağın zirvesine yakın yerlere geldikleri tespit edilemeyen araçlar Erdek Cennet tarafından tırmanış sırasında kayda alındı. Zorlu tırmanış sırasında Spil'in doğasına hayran kalan Cennet, tırmanış sırasında araç yolunun bulunmadığı güzergahta gördüğü iki aracı da kaskının kamerasıyla kayda aldı.

Özellikle zirveye yakın bir yerde gördüğü bir cipin kendisini hayrete düşürdüğünü kaydeden Cennet, "Ağrı Dağı zirvesinde yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştiren ve Türkiye'nin tek solo alpinistiyim. 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı projem kapsamında Manisa Spil Dağı zirvesine tırmanırken zirvenin karşısındaki yamaçta hiç alakasız bir yerde 4x4 bir araç gördüm. Herhangi bir kan izi falan yoktu ama araç pert olmuş hiç alakasız bir yerde hiç alakasız bir yamaçtaydı. Durumu bildirdim. Kimindir nasıl gelmiş nasıl burada kalmış diye ama herhangi bir sonuç bulunamadı. Daha önceden de Oduncu rotasından ilerlediğimde Dağcı Kayalığı var. BU dağcı Kayalığının hemen karşısındaki yamaçta da kavuniçi üzerine mavi boyanmış bir Toros araç vardı. İçindeki bütün parçalar sökülmüştü. Spil Dağında bu araçların ne işi var nasıl oraya gidiyorlar anlamak mümkün değil. Yetkililerden bu araçlarla ilgili çalışmaları yapmalarını rica ediyorum." dedi.

Araçların bulundukları bölgeye nasıl geldikleri ise öğrenilemedi.

(İHA)

Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi
Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi

Türkiye, Manisa, Erdek, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spil'de kaderine terk edilen araçlar görüntülendi - Son Dakika


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