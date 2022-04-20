Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı - Son Dakika
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Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı

20.04.2022 22:21
Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalık alanda mahsur kalan gençler AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalık alanda mahsur kalan gençler AFAD ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yürüyüş yapan A.K. (18), E.D. (18), İ.Y. (19) ve M.Ü. (18) çıktıkları kayalık bölgede mahsur kaldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 asayiş timi ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda gençler mahsur kaldıkları kayalık alanda bulunarak kurtarıldı.

Sağlık durumlarında sorun bulunmayan 4 genç ailelerine teslim edildi. - MANİSA

Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı
Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı

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Manisa'da kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Manisa'da kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Toros Dağları, Jandarma, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spil'de mahsur kalan gençleri AFAD ve jandarma kurtardı - Son Dakika
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