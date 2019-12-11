Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu - Son Dakika

Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu

7 saat önce

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri yılbaşının gözdesi oldu.

Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu, System.String[]

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri yılbaşının gözdesi oldu. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenler rezervasyon yaptırırken, doluluk oranının yüzde 100'e çıktığı belirtildi.

Manisa'ya 23 kilometre, İzmir'e ise 50 kilometre uzaklıkta yer alan, köklü tarihi geçmişi ve zengin bitki çeşitliliğiyle insanı etkileyen Spil Dağı Milli Parkı'nda yılbaşı gecesi için konaklamak isteyenler, orman köşklerine yoğun ilgi gösteriyor. Son yıllarda özellikle kanser hastalarının da tercih ettiği Spil Dağı, sağlık alanında da çekim merkezi oluyor. Temiz havası, yılkı atları ve özellikle kış mevsiminde yağan kar sonrası tatilcilerin gözdesi haline gelen Spil Dağı'nda yılbaşını geçirmek isteyenler, yaklaşık 20 günlük bir süre olmasına rağmen orman köşklerine rezervasyon yaptırdı ve doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

'KAR YAĞDIĞI ZAMAN DA BURASI AYRI BİR GÜZELLİĞE SAHİP OLUYOR'

2+1 ve 1+1'den oluşan 42 adet bungalov evin bulunduğu bölgeye Türkiye'nin çeşitli yerlerinden misafirlerin geldiğini anlatan Spil Dağı Milli Parkı Orman Köşkleri İşletmesi Müdürü Salih Unayık, Spil Dağı'nda kış mevsimi çok güzel geçiyor. Bir yandan hafta içi ve sonları misafirlerimizi evlerimizde ağırlarken diğer yandan da yılbaşı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşı için orman köşklerimiz şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yılbaşında, İzmir, İstanbul, Manisa başta olmak üzere birçok kentimizden gelecek misafirleri ağırlıyacağız. Kar yağdığı zaman da burası ayrı bir güzelliğe sahip oluyor. Burada doğa gezisi yapılabilir. Hem Manisa hem de İzmir'in bir kısmı görülebilir. Buradaki temiz hava, yılkı atları ve kar misafirleri Spil Dağı'na çekiyor. Evlerimizin tamamı yılbaşı gecesi dolu olacak. Özel günler için çok öncesinden rezervasyon yaptırılmalı, aksi taktirde yer bulunamaz. İnsanlar, kişi sınırlamasının olmamasından dolayı tercih ediyorlar. Burada doğa gezisi de yapılabilir dedi.


Yılbaşı, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talihsiz kadın, boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım"

Son Dakika Haberleri
19:10 Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
19:06 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI - Son Dakika
19:05 Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:03 Kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - BURSA - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]