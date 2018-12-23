Spin Atan Sürücü Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 8 Yaralı
2 saat önce
Kırıkkale'de otomobiliyle spin atan sürücü zincirlemeye kazaya neden oldu.
Kırıkkale
'de otomobiliyle spin atan sürücü zincirlemeye kazaya neden oldu. 3 araçlı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan
ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yıldırım
idaresindeki 34 BMC 38 plakalı otomobiliyle spin atan sürücü karşıdan gelen Hüdaverdi Çetin idaresindeki 71 DL 155 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hızını alamayan Ersin Yönder idaresindeki 45 AU 993 plakalı diğer bir sürücü ise arkadan çarparak kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle 3 araçta savrularak yoldan çıktı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Esin Yıldırım, Defne
Yıldırım, Günay Yıldırım, Eyüp Batman
ve Harun Çelebi
yaralandılar. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yolcular itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas hastanesine kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:45 Kaynak: İHA
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