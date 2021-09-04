SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
04.09.2021 12:27
Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen binlerce Afganlı, Pakistan'a geçiş için Spin Boldak kentindeki sınır kapısına geliyor.
Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen binlerce Afganlı, Pakistan'a geçiş için Spin Boldak kentindeki sınır kapısına geliyor. Sınır kapılarının yoğunluk ve güvenlik önlemleri sebebiyle sınırlı süreyle hizmet vermesi dolayısıyla bölgede bekleyiş hakim.
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