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Spina Bifida Günü Dolu Dolu Kutlandı

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, 25 Ekim Spina Bifida Gününü düzenlenen farklı etkinliklerle kutladı. Programların finali Müze Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Spina Bifida Günü Dolu Dolu Kutlandı, System.String[]

25 Ekim Dünya Spina Bifida Günü kapsamında Cuma günü birbirinden anlamlı etkinlikler organize eden İnegöl Belediyesi, bu etkinlikleri akşam 20.00'da Kent Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen salon etkinliği ile noktaladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Türkiye Spina Bifida İnegöl Temsilciliği Başkanı Saadet Turan Şimşek'in açılış konuşmasını yaptığı gecede, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu da salondaki vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Uslu, Belediye Başkanı Alper Taban'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dünya Spina Bifida Günü Farkındalık etkinliği kapsamında bugün birçok etkinlik gerçekleştirdik. Kent Müzemizde sergi açılışımız oldu. 8 öğrencimizin 60 civarında ürünü sergileme imkanı bulduk. Beraberinde engelli araçlarıyla şehrin merkezi noktalarında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu akşam da burada Spina Bifida farkındalık etkinliklerinin finalindeyiz. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben buradaki tüm haziruna katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşma sonrası program şiir dinletileri, mavi kapak kampanyası video gösterimi ve tiyatro gösterisiyle devam etti. Programa katılanlar eğlenceli ve öğretici bir gece yaşadı.

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
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