Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek - Son Dakika
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Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek

18.03.2022 19:58

Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmekKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta omurilik açıklığı ile dünyaya gelen 10 yaşındaki Sebiha Selen İmalı, ailesinin desteği ile tüm engelleri aşarak hayata tutundu.

Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta omurilik açıklığı ile dünyaya gelen 10 yaşındaki Sebiha Selen İmalı, ailesinin desteği ile tüm engelleri aşarak hayata tutundu.

Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Emine İmalı ve Fatih İmalı çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 10 yaşındaki Sebiha Selen İmalı, ailesinin desteğiyle önündeki bütün engelleri aşmayı başardı. Sebiha'nın hayali ise doktor olup kendi gibi hasta olanları iyileştirmek. Engelli olmanın okumaya mani olmadığını söyleyen Spina bifida hastası Sebiha Selen İmalı, "3. sınıf öğrencisiyim. Engelli olmak okumaya engel değildir. Tek hayalim doktor olup, vatanıma, milletime faydalı bir birey olmak. Doktor olup hasta olanları iyileştirmek istiyorum. Her daim yanımda olan aileme çok teşekkür ederim" dedi.

Anne Emine İmalı ise, "Kızım omurilik açıklığı ile dünyaya geldi. Sebiha Selen şuan 10 yaşında ve ben ve babası okuması için elimizden geleni yaptık. Kızımın tek hayali okumak ve doktor olmak. Doktor olduktan sonra kendisi gibi hasta olanları iyileştireceğini söylüyor. Biz kızım için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Engelli olmak okumaya engel değildir. Biz bu durumun bize Allah'tan bir hediye olarak görüyoruz. Allah bize bir melek gönderdi. Biz yeri geldi toplum tarafından dışlandık. Sebiha'nın okula başladığında nasıl okuyacağını sormuşlardı ve kızım şimdi 3.sınıf öğrencisi. Ben inanıyorum benim kızım kafasına koyduğunu yapacak ve çok iyi bir doktor olacak. Biz evde eğitim istedik, fakat kızım evde eğitimi istemedi. Okula gidip, okulda eğitim görmek istedi. Hasta olduğu zamanlar okula gitme dediğimizde bile ağladı, okula gidip derslerinden geri kalmaması gerektiğini söylüyordu" diye konuştu.

Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek
Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek
Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek

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Kahramanmaraş, Engelli, Mevla, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spina bifida hastası Sebiha'nın hayali doktor olup hastaları iyileştirmek - Son Dakika


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