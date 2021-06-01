"Spina bifida" hastası Zeynep, hayallerine "adım atabilmek" için ameliyat olmak istiyor - Son Dakika

Anne karnında oluşan ve halk arasında "ayrık omurga hastalığı" olarak da bilinen "spina bifida" hastalığıyla doğan 10 yaşındaki Zeynep Sultan Şahin, okula annesinin yardımı olmadan gitmek, arkadaşlarıyla oyun oynamak, ip atlamak ve top oynayabilmek için ameliyat olup yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor.

Zeynep'in annesi Hatice Geyik'e, hamileliğinin son aylarında bebeğinin omurgasında sorun olduğu söylendi. Omurgası ayrık doğan Zeynep, doğduktan bir gün sonra ameliyat edildi. Yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Zeynep, yıllardır fizik tedavi görüyor. Hatice Geyik, kızına bakmak zorunda olduğu için çalışamıyor. Anne ve kızı, yaşamlarını bakım ve engelli maaşıyla idame ettiriyor.

Hatice Geyik, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Zeynep'e hamileliği sürecinde anomalinin fark edildiğini ancak son aylarda olduğu için bir şey yapılamadığını dile getirirken, şöyle devam etti:

"Doktorlar, 'Anne karnında sinir damarları dışarıda kalmış.' diye söyledi. Sezaryenle doğum yaptım. Hemen ertesi gün Zeynep'i ameliyat ettiler. Zeynep, sırtı açık doğdu. Bize göstermediler zaten. Ameliyat olduktan sonra bize gösterdiler. Bana neyle karşılaşacağımı anlatmışlardı ama bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum. Çok kötü olmuştum, anlatılacak gibi değil. Zeynep, 15 gün kaldı hastanede. Durmadan tedaviye gidip geldik. Çok iç açıcı bir şey anlatmadılar. Fizik tedaviye haftanın 2 günü gidiyoruz. Doktor ne zaman söylerse kontrollerimizi oluyoruz."

Zeynep'in ihtiyaçlarını gidermek için kendisinin yardımının gerektiğini anlatan Geyik, "Sonda kullanıyor, sondasını takıyorum. Bez de kullanıyoruz hala. Üstünü giydiriyorum, banyosunu ben yaptırıyorum. Bütün ihtiyaçları bana bakıyor. Elleriyle alakalı sorunu yok, sadece yürümeyle alakalı sorunu var. Ayaklarıyla hiçbir şey yapamıyor." diye konuştu.

Geyik, Zeynep'in ameliyat olmasının iyi olacağının söylendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Ayaklarını daha iyi hareket ettirebileceğini, arkasındaki yumruyu düzeltebileceklerini söylemişlerdi. Bir anne olarak Zeynep'i yürürken görmek istiyorum, en büyük arzum, en büyük hayalim. Küçüklüğünde hiçbir şeyini yaşayamadı, şimdi ayakta görmek istiyorum. Koşmasını, oynamasını, istediği şeyi kendisinin yapmasını istiyorum. Markete gitmek istiyor, koşmak istiyor, bir yerlere gitmek istiyor. Bensiz bir şeylerini yapmasını istiyorum. O yüzden Zeynep'e yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Zeynep'in ameliyat olmasını istiyorum, benim elimden bir şey gelmiyor."

"Doktor olmayı planlıyorum"

Zeynep Sultan Şahin, ilkokul üçüncü sınıfa gittiğini, sınıf arkadaşlarıyla arasının çok iyi olduğunu söyledi.

Bazı işlerini kendisinin yapabildiğini ancak annesinin yardımına ihtiyaç duyduğunu anlatan Zeynep, "Tişörtümü giyiyorum, pantolonumu da giyiyorum ama birazcık zorlanıyorum. Sonra annem beni kucaklıyor, aşağı indiriyor, fizik tedavi merkezine gidiyoruz. Benim spina bifida diye bir hastalığım var onun yüzünden yürüyemiyorum, ama ben yürümek istiyorum." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim olmadığı için okula gidemediğini ancak okula gittiği dönemde arkadaşlarının kendisine yardım ettiğini dile getiren Zeynep, hayallerini şöyle sıraladı:

"Sandalyesiz olmak, arkadaşlarımla oyun oynamak, okula kendim gitmek, salıncağa binmek, tahterevalliye binmek, ip atlamak, top oynamak istiyorum. Doktor olmayı planlıyorum. İnsanların hayatını kurtarmak istiyorum. Rahatsız olanları görünce çok üzülüyorum. Benim gibi olanlara da üzülüyorum tabii. Onlara da yardım etmeyi istiyorum. Herkese yardım etmek istiyorum. Benim çok hayalim var, o yüzden yürümem lazım. Beni yürütürlerse çok sevinirim ben."