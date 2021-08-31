Spine, PS5, Xbox Series, PC ve Mobil için duyuruldu! - Son Dakika
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Spine, PS5, Xbox Series, PC ve Mobil için duyuruldu!

31.08.2021 09:52
Spine, PS5, Xbox Series, PC ve Mobil için duyuruldu!

Yayıncı Nekki ve geliştirici Banzai Games, PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam), iOS ve Android için takım tabanlı aksiyon oyunu Spine'ı duyurdu.

Banzai Games'in yakın menzilli dövüş oyunu Spine, PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam), iOS ve Android için çıkış yapacak.

Takımın bir parçası olarak, en ikonik filmlerden ilham alan gerçekçi yakın dövüş haritalarında rakibin takımına karşı savaş. Çok oyunculu oyunlarda yaşayabileceğin en destansı sinema deneyimini yaşatacak benzersiz kamera açılarıyla oyunun her anının yoğunluğunu hisset. Her dövüş, kendini gerçek bir kahraman gibi hissedeceğin çarpıcı bir aksiyon sahnesidir.

Spine için henüz resmi bir çıkış tarihi duyurulmadı.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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SPINE TANITIM FRAGMANI

Yakın ve menzilli dövüş yeteneklerinden başka hiçbir şeyin önemli olmadığı fütüristik dünyada arkadaşlarına katıl. Takım arkadaşların ve rakiplerinle daha derin bir etkileşim düzeyi getirecek sinematik oyun deneyimine sahip bir aksiyon filmi kahramanı ol. Olabileceğinin en iyisi ol.

Bir aksiyon filmi kahramanı ol

Takımın bir parçası olarak, en ikonik filmlerden ilham alan gerçekçi yakın dövüş haritalarında rakibin takımına karşı savaş. Çok oyunculu oyunlarda yaşayabileceğin en destansı sinema deneyimini yaşatacak benzersiz kamera açılarıyla oyunun her anının yoğunluğunu hisset. Her dövüş, kendini gerçek bir kahraman gibi hissedeceğin çarpıcı bir aksiyon sahnesidir.

Kılıç ve silahlarla dans

Gerçek Gun Fu'yu öğren. Yakın dövüşlerdeki silah oyunlarının ve dövüş sanatlarının akıllara durgunluk veren birleşimlerini keşfet. Zıplarken iki elinle ateş et, çift silahın tüm köşelerini keşfet, ateşli silahını yakın dövüş silahı olarak kullan. Her şeyi, gerçek savaşın vahşeti ve şiddetiyle harmanlanmış Kung Fu'nun zarafet ve hassasiyetiyle yap. Spine varsa, kimse sınırlandırılamaz.

Fütüristik dünya

Kendini Tenzor'un distopik dünyasının kavgalarının ortasında bulduğunda, kendi gerçekleri ve değerleri olan 2 grubun arasındaki muhteşem çıkar çatışmasını ortaya çıkartacaksın. Kesinlikle benzersiz karakterlerden oluşan listeden bir seçim yap. Her biri onları buraya getiren hikâyeyi ve ne için savaştığını anlatır.

PvP

Yaptığın Gun Fu'nun en iyi olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman gerçek zamanlı savaşlarda gerçek rakiplere karşı bu yeteneklerini kanıtlaman gerekecek. Ama korkma, arkadaşların seni korumak için burada. Birlikte savaşı kazanacaksınız.

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