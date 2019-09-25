"Spiral Jetty" sergisi İKÜSAG'da açıldı

Sanatçı Gökçe Erhan, Alper Aydın, Yüksel Dal ve Ahmet Duru'nun eserlerinden oluşan "Spiral Jetty" adlı sergi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl "7. Kıta" temalı "16. İstanbul Bienali"nin paralel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışında konuşma yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "Yedinci Kıta" temasının tüm insanlık adına önemli bir yapı olduğuna işaret ederek, "Doğa ve insan birlikteliğini kendine dert edinen genç sanatçı arkadaşlarımızdan da anladığımız gibi pek fazla umutsuzluğa kapılmamıza gerek yok. Bu heyecan ve güç, yaratıcılık olduğu sürece muhakkak bir umut vardır." dedi.

İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez de Türkçe adı "Dalgakıran" olan sergide, yaşam ve üretim biçimlerini sorgulayan yapıtların yer aldığını söyledi.

Şenürkmez, "Spiral Jetty" olan sergi adının 1970'lere uzanan bir başlık olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sergi, adını land art sanatçısı Robert Smithson'un Utah Tuz Gölü'nde yaptığı yapıttan alıyor ve bu yapıtıyla birlikte Smithson, doğanın sonsuzluğuna bir gönderme yapan çok kuvvetli bir anlam alanı oluşturmuş oluyor. Bu sergide de aynı şekilde '7. Kıta' temasının kavramsal boyutuyla birleşen bir doğa ve insan karşıtlığı sorgusunu beraberinde getirmiş oluyor."

Sanatçı Gökçe Erhan ise sergiye 2012'den 2019 yılına kadar ürettiği yağlı boya resimlerinin yanı sıra bir aktivist olarak çevre sorunlarına değinen video çalışmasıyla katıldığını belirterek, "Bir sanatçı olarak yalnızca nesne üretmeye devam etmek değil, gerçekten sorunlara temas ederek, çözüm üretmeye çalışarak izlediğim bir yol var ve bu yolu sergiyle birlikte sizlerle paylaşmış olacağım." şeklinde konuştu.

Sanatçı Alper Aydın da 2009'dan bu yana ekoloji üzerine eserler ürettiğini dile getirerek, sergiye "Beden Uzvu" çalışması ile katıldığını ifade etti.

Sergi, 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.