Spirit Untamed Filmi - Son Dakika

Lucky Prescott, şehirdeki evinden ayrılarak küçük bir sınır kasabasına yerleşir. Onun hayatı, burada Spirit adında vahşi bir atla arkadaş olmasıyla sonsuza dek değişir.

Yönetmen: Elaine Bogan, Ennio Torresan

Senaryo: John Fusco

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spirit Untamed

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 04.06.2021

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