Spirit Untamed Filmi - Son Dakika

Lucky Prescott, şehirdeki evinden ayrılarak küçük bir sınır kasabasına yerleşir. Onun hayatı, burada Spirit adında vahşi bir atla arkadaş olmasıyla sonsuza dek değişir.
Yönetmen: Elaine Bogan, Ennio Torresan
Senaryo: John Fusco
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Spirit Untamed
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 04.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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