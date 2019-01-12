Spirulina Maskesi Hazırlayın Akne Kırışık Lekelenme Yorgun Cilt İçin
1 saat önce
Spirulina İster maske yapın ister destek gıda takviyesi olarak tüketin.
Spirulina İster maske yapın ister destek gıda takviyesi olarak tüketin. Dünyada üretilen oksijenin büyük bölümünü yosunlar üretiyor. Spirulina da bir yosun türü! Mini minnacık spiral yapıda, fotosentez yapan mavi-yeşil bir tatlı su yosunu. Cilt yanıklarının, aknenin, kırışıkların tedavisinde kullanılıyor. Ege üniversitesinin bünyesinde bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezinden temin edebilirsiniz. Hapları satın almak veya incelemek için link burada: http://www.egert.com.tr/
Ben toz halini buradan aldım: https://www.ayisigiorganik.com/wefood...
Maskeyi anneme uyguladık. (83 yaşında)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:35 Kaynak: Youtube
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