SPK, Avrupa Yatırım Holding hisselerinde suç şüphesiyle işlem yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde suç işlendiği şüphesiyle 13 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi. Kişilerin arasında Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen ve aldığı hisseleri yükselen Aref Ghafouri de bulunuyor.
SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi. Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Borsa İstanbul, daha önce Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen Aref Ghafouri için emir yasağı getirmişti. Borsa'daki tahminleri tutan Aref, emir verdiği hissenin yüzde 1093 yükselmesiyle yeniden dikkatleri çekmişti.
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