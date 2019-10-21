Son Dakika Haberleri: SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı
Son Dakika Ekonomi SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı

SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı

37 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için depo şartı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için depo şartı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında 16 Ekim'den itibaren getirilen depo şartı uygulaması kaldırıldı.

Bu doğrultuda yatırımcıların söz konusu payların satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi şartı da aranmayacak.

Söz konusu banka payları için açığa satış işlemlerine getirilen yasak ise devam edecek. Bu doğrultuda gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamında olacak.

Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" diyen takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu
Gelin adayı Hanife Gürdal, mini etekli videosunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tek tip sigara paketi uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]