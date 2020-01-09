SPK/Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için asgari sermaye koşulu artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SPK/Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için asgari sermaye koşulu artırıldı - Son Dakika Ekonomi

SPK/Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için asgari sermaye koşulu artırıldı

6 saat önce

Kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar ile portföy yönetim şirketleri için getirilen bilgi sistemleri bağımsız denetim zorunluluğu için öngörülen asgari sermaye koşulu, yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.

SPK/Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için asgari sermaye koşulu artırıldı, System.String[]

Kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar ile portföy yönetim şirketleri için getirilen bilgi sistemleri bağımsız denetim zorunluluğu için öngörülen asgari sermaye koşulu, yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğinde, "5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)'nin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (6) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen asgari özsermaye yükümlülük tutarları için, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nin 28 ve 41 inci maddeleri kapsamında Kurulca yeniden değerleme kapsamında belirlenen ve ilan edilen tutarlar esas alınır."


Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak
Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis

Son Dakika Haberleri
15:03 TSKB dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi - Son Dakika Ekonomi
15:02 BoE/Carney: Enflasyon hedefinde değişim aralığı "oldukça geniş" - Son Dakika Ekonomi
15:02 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
15:02 Koçtaş'ta büyük KDV indirimi devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
14:58 "250 milyon ton kömür olduğunu tespit ettik" dedi, üretim müjdesi verdi - Son Dakika Ekonomi
13:53 Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor - Son Dakika Ekonomi
13:38 Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 15:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPK/Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için asgari sermaye koşulu artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]