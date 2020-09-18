SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti - Son Dakika

SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan "Disiplin cezalarının çeşitleri", "Disiplin cezalarını gerektiren fiiller" ve "cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler" bölümlerinde değişiklik yaptı.

SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan "Disiplin cezalarının çeşitleri", "Disiplin cezalarını gerektiren fiiller" ve "cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler" bölümlerinde değişiklik yaptı.

SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik"inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce "10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası", yeni değişiklikle birlikte "10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası" olarak düzenlendi.

Yönetmelikte disiplin cezalarını gerektiren fiillere yeni fıkralar eklendi. Bu fiiller şöyle sıralandı:

"Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

Ayrıca bu fiillerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı da 50 bin TL'den az olamayacak.

Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümleri içeren 54. maddenin üçüncü fıkrası, "İlgililer hakkında 52. maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53. maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir." şeklinde değiştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Lirası, Para Cezası, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPK, borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei