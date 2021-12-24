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SPK'da toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

SPK'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

24.12.2021 15:18
SPK'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Öz Finans İş Sendikası ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında 2021-2022 dönemini kapsayan 1. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Öz Finans İş Sendikası ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında 2021-2022 dönemini kapsayan 1. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Öz Finans İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, törende bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kemal Karatosun, kuruldukları günden itibaren çözüm üreten bir sendika olarak üyelerine hizmet ettiklerini belirtti.

Üyelerin mali ve sosyal haklarını korumak için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduklarını vurgulayan Karatosun, "Kamu çerçeve sözleşmesi sonrası SPK'nın toplu iş sözleşmesi sürecini TÜHİS ve kurum yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu. SPK'da görev yapan işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Süreçte emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Asgari ücrete yapılan artış oranından faydalanmak istediklerini bildiren Karatosun, şöyle devam etti:

"Asgari ücrete çalışanlar için yapılan yüzde 50'lik ücret artışı memnun edici ve beklentilerin üstünde olmasıyla fahiş fiyat artışlarına karşı işçilerin ezilmesinin önüne geçilmiştir. Asgari ücretteki artışın SPK, BDDK ve KGK'de görevli işçilerimizde dahil tüm kamuda görev yapan işçilerimiz için ağustos ayında imza edilen kamu çerçeve protokolü için de ek protokol yolunu açmıştır. Kamuda görev yapan 700 bini aşkın işçilerimizin ücret artışlarının da kamu çerçeve protokolüne ek protokol yapılmak suretiyle ilave ücret artışı yapılması gerekmektedir."

TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Şerefettin Güler de sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine, ayrıca Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç ve TÜHİS yetkilileri Ömer Uçar, Tayfun Arıkazan ve İbrahim Yıldırım da katıldı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Finans, TÜHİS, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SPK'da toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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