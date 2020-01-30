SPK'dan 5 şirketin başvurusuna onay - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SPK'dan 5 şirketin başvurusuna onay - Son Dakika Ekonomi

SPK'dan 5 şirketin başvurusuna onay

12 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin borçlanma aracı ihracını ve üç şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı.

SPK'dan 5 şirketin başvurusuna onay, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin borçlanma aracı ihracını ve üç şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:45 
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