SPK'dan 5 şirketin başvurusuna onay
12 dakika önce
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin borçlanma aracı ihracını ve üç şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin borçlanma aracı ihracını ve üç şirketin sermaye artırım başvurusunu onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:45
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