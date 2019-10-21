Son Dakika Haberleri: SPK'dan Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret'e usulsüz halka arz yaptırımı
Son Dakika Ekonomi SPK'dan Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret'e usulsüz halka arz yaptırımı

SPK'dan Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret'e usulsüz halka arz yaptırımı

18 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), usulsüz halka arz dolayısıyla Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK'dan Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret'e usulsüz halka arz yaptırımı, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), usulsüz halka arz dolayısıyla Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK açıklamasında, Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret AŞ'nin incelenmesi neticesinde şirket sermayesini temsil eden payların satın alınması için genel bir çağrıda bulunularak kar payı vaat edilmesi ve bu genel çağrının devamında pay satışlarının gerçekleştirilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanununun "Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" başlıklı 109 uncu maddesinin ilk fıkrasında tanımlanan suçun unsurlarının tekemmül ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Nurettin Çelik hakkında Sermaye Piyasası Kanununun 109'uncu maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere 115'inci maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve Sermaye Piyasası Kanununa aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanununun 91'inci maddesi kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasına, karar verilmiştir. Yatırımcılar açısından telafisi güç zararların doğmaması ve mağduriyet yaşanmamasını teminen, suç teşkil eden bu nitelikteki girişimlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sermaye Piyasası Kurulu, Nurettin Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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