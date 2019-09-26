Son Dakika Haberleri: SPK'dan "Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri" çalıştayı
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SPK'dan "Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri" çalıştayı

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkeler ve Türkiye'den sermaye piyasası kurumları temsilcilerinin katılımıyla "Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri" başlıklı iki günlük bir...

SPK'dan

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkeler ve Türkiye'den sermaye piyasası kurumları temsilcilerinin katılımıyla "Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri" başlıklı iki günlük bir çalıştay düzenledi.

SPK açıklamasına göre, Kurul, 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde, İstanbul'da İSEDAK üyesi Arnavutluk, Brunei Darüsselam, Gambiya, İran, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Pakistan ve Türkiye'den sermaye piyası kurumları temsilcileri, Arap Sermaye Piyasası Otoriteleri Birliği ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu'nun katılımıyla "Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri" başlıklı iki günlük bir çalıştay düzenledi.


Toplantıda, gayrimenkullerin, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, kira sertifikası ve gayrimenkul sertifikası gibi gayrimenkule dayalı menkul değerler yoluyla ekonomiye kazandırılması ve bu piyasaların geliştirilmesi için hazırlanan anket çalışması ve fizibilite raporu ışığında uluslararası iş birliği imkanları değerlendirildi.


Çalıştayın devamında, 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen "8. İSEDAK Sermaye Piyasası Kurulları Forumu"nda ise "alternatif finans, finansal teknolojiler yoluyla finansal kapsayıcılığın geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye piyasası yoluyla finansmanı, finansal okuryazarlık, kurumsal yatırım ürünleri ve gayrimenkule dayalı menkul değerler piyasaları" tartışıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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