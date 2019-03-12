SPK'dan kooperatiflerde kurul ücreti düzenlemesi
52 dakika önce
Kooperatif, kooperatif birlikleri veya kooperatif merkez birliklerince yönetilen anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden payların nominal değeri üzerinden alınan binde 2 oranındaki kurul ücreti, binde 1'e düşürüldü.
Kooperatif, kooperatif birlikleri veya kooperatif merkez birliklerince yönetilen anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden payların nominal değeri üzerinden alınan binde 2 oranındaki kurul ücreti, binde 1'e düşürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:55
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