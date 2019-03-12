Son Dakika Haberleri: SPK'dan kooperatiflerde kurul ücreti düzenlemesi

SPK'dan kooperatiflerde kurul ücreti düzenlemesi

52 dakika önce

Kooperatif, kooperatif birlikleri veya kooperatif merkez birliklerince yönetilen anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden payların nominal değeri üzerinden alınan binde 2 oranındaki kurul ücreti, binde 1'e düşürüldü.

SPK'dan kooperatiflerde kurul ücreti düzenlemesi, System.String[]
Kooperatif, kooperatif birlikleri veya kooperatif merkez birliklerince yönetilen anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden payların nominal değeri üzerinden alınan binde 2 oranındaki kurul ücreti, binde 1'e düşürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:55 

Ekonomi
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