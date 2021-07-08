SPK'dan "Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı" haberlerine yalanlama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde kurul başkan yardımcısı Ali İhsan Güngör'ün kripto varlıklara ilişkin olarak Türkiye'de yürütülen yasal düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdiği ve fiyat manipülasyonlarına karşı denetleyici ve önleyici mekanizmaların kurulacağını ifade ettiği şeklindeki haberleri yalanladı.

SPK, bugün bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde yer alan ve kurul başkan yardımcısı Ali İhsan Güngör'e ithaf edilen haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kurul başkan yardımcımız Ankara Üniversitesince 'Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı' temasıyla düzenlenen çalıştayda kripto varlıklara ilişkin olarak uluslararası kuruluşların çalışmaları, potansiyel düzenleme alanları ve bunların zorluklarıyla ilgili bilgiler paylaşmış olup, ülkemizdeki düzenleme çalışmalarının içeriği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde bu konuda yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.