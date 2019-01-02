SPK'dan Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik
1 saat önce
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yaptığı değişiklikle, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet durumlarına yeni bir madde ekledi.
Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yaptığı değişiklikle, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet durumlarına yeni bir madde ekledi.
SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik kapsamında, tebliğin "pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet" bölümüne yeni bir madde eklendi.
Eklenen madde ile "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği" durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:42 Kaynak: AA
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