SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı - Son Dakika
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SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Raporlama Tebliği'nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK'nın 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Raporlama Tebliği'nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK'nın 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur. Raporlama Tebliği'nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK'nın 103 ve 105'inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Finansal istikrarın ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda, tezgahüstü türev işlemlerinin şeffaflaştırılması ve riskin merkezi izlenmesi ilkesi kapsamında raporlama yükümlülüklerine ilgili tüm taraflarca uyulmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bilindiği üzere; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 87'nci maddesi

uyarınca hazırlanan 'Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar

Hakkında Tebliğ' (Raporlama Tebliği) 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir. Raporlama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, türev işlemlerine

taraf olan ve/veya aracılık eden yatırım kuruluşları ve tüzel kişiler gerçekleştirdikleri işlemleri

Raporlama Tebliği'nin ekinde yer alan alanları doldurmak suretiyle 1 Şubat 2019 tarihinden

itibaren e-VEDO Platformu'na iletmektedirler.

Raporlama Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre; yatırım kuruluşları dışında Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin aralarında veya yurt dışı organize ya da tezgah üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın akdettikleri türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğü Türkiye'de yerleşik tüzel kişilere aittir. Bu fıkra kapsamında sayılan tüzel kişiler arasında, diğer kurumların yanı sıra; kanun kapsamındaki halka açık anonim şirketler ve 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen şirketler yer almaktadır."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:22 Kaynak: AA

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