Son Dakika Haberleri: SPK'dan "Sosyal Medyada Manipülasyon" Uyarısı

SPK'dan "Sosyal Medyada Manipülasyon" Uyarısı

11 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını bildirdi.

SPK'dan
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını bildirdi.


SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının anlaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Son dönemde Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden, kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan, hatta haklarında daha önce kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir."


Söz konusu filleri işleyenler hakkında gerekli incelemelerin ardından hukuki işlemlere başlanacağı aktarılan açıklamada, "Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayıp tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen, gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim ve haberleşme kanalları üzerinden, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesinin önem arz ettiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömür Gedik, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanın Ölüm Haberini Gözyaşları İçinde Verdi Şeyma Subaşı, Bikinili Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu

Semih Kaya'nın Saz Çaldığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu Tosic'in Karısı Jelena Karleusa, Mini Şortuyla Bisiklete Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:37:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK'dan "Sosyal Medyada Manipülasyon" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]