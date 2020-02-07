SPK'dan sosyal medyada "piyasa dolandırıcılığı" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SPK'dan sosyal medyada 'piyasa dolandırıcılığı' uyarısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

SPK'dan sosyal medyada "piyasa dolandırıcılığı" uyarısı Açıklaması

7 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını bildirdi.

SPK'dan sosyal medyada

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığını bildirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada, yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107. maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'piyasa dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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