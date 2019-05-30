SPK'dan yabancı uyruklular için düzenleme

Yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar eklenen yeni bentler ile belirlendi.

Yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar eklenen yeni bentler ile belirlendi. Yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde 50'sini aşamayacak.

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