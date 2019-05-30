SPK'dan yabancı uyruklular için düzenleme
15 dakika önce
Yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar eklenen yeni bentler ile belirlendi.
Yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar eklenen yeni bentler ile belirlendi. Yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde 50'sini aşamayacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:43
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor
Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor