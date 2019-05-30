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SPK'dan yabancı uyruklular için düzenleme

15 dakika önce

Yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar eklenen yeni bentler ile belirlendi.

SPK'dan yabancı uyruklular için düzenleme, System.String[]
Yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu derecelendirme uzmanları ve derecelendirme komitesi üyelerinin sağlaması gereken koşullar eklenen yeni bentler ile belirlendi. Yabancı uyruklu derecelendirme uzmanı sayısı, toplam derecelendirme uzmanı sayısının yüzde 50'sini aşamayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:43 
Ekonomi
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