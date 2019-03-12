SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
1 saat önce
SPK tarafından yapılan değişiklikler ile yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı.
SPK tarafından yapılan değişiklikler ile yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Türkiye Varlık Fonu, fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalardan muaf tutulan kurumlara eklendi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:05
SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenleme: Yüzde 20'lik Sınır Kaldırıldı
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