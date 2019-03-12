Son Dakika Haberleri: SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

1 saat önce

SPK tarafından yapılan değişiklikler ile yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı.

SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme, System.String[]
SPK tarafından yapılan değişiklikler ile yatırım fonu kurucusunun, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil etmesine ilişkin yüzde 20'lik sınır kaldırıldı. Türkiye Varlık Fonu, fon portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalardan muaf tutulan kurumlara eklendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:05 

Türkiye, Ekonomi
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