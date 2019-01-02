Son Dakika Haberleri: SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik

SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik kapsamında, "Fon toplam değerinin en fazla yüzde 20'si Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinden oluşur. Para piyasası fonları ve değişken fonlar için bu fıkradaki sınırlama uygulanmaz" maddesinden, "Para piyasası fonları ve değişken fonlar için bu fıkradaki sınırlama uygulanmaz" ifadesi çıkarıldı.

Tebliğin garantili ve koruma amaçlı fonlar bölümünde yer alan maddede de değişiklik yapılırken, yeni madde şu şekilde yer aldı:

"Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı fonların katılma payı satışında, yatırımcılardan yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini de içeren yazılı veya elektronik ortamda pay alım talimatları alınır."

Yeni tebliğe ayrıca, geçici bir madde de eklendi. Böylece, para piyasası fonları ve değişken fonlar için vadeli olarak yapılan Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinin oranının tebliğde belirlenen oranı aşması halinde, anılan işlemlerin vade sonuna kadar söz konusu aşımı, tebliğe aykırılık olarak değerlendirilmeyecek.

Öte yandan yeni tebliğde fon türleri bazında uygulanacak azami fon toplam gider oranları da değiştirildi. Eski ve yeni oranlar şöyle:

FON TÜRLERİ Uygulanacak Azami Fon Toplam Gider Oranı
Günlük Yıllık
ESKİ YENİ ESKİ (%) YENİ (%)
Para Piyasası Fonları Yüzbinde 3,5 Yüzbinde 4,5 1,28 1,65
Koruma amaçlı ve garantili fonlar, kıymetli madenler fonları ile unvanında endeks ibaresi yer alan fonlar Yüzbinde 6 Yüzbinde 6 2,19 2,19
Kısa vadeli borçlanma araçları fonları, Yüzbinde 6 Yüzbinde 7 2,19 2,56
Fon Sepeti Fonları Yüzbinde 12 Yüzbinde 12 4,38 4,38
Diğer fonlar Yüzbinde 10 Yüzbinde 10 3,65 3,65

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Takas Bank, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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