SPK'dan yatırımcılara uyarı Açıklaması - Son Dakika

SPK'dan yatırımcılara uyarı Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinden kapalı gruplar kuran bazı şahısların yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı belirtilerek, "Bahsedilen...

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Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinden kapalı gruplar kuran bazı şahısların yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı belirtilerek, "Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

SPK'dan yapılan açıklamada, kurulun gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, kurulca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin sürdüğü belirtildi.

Bu eylemde bulunanların aralarında, haklarında daha önce kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma dahil pek çok fiilden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de olduğuna işaret edilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda işlem ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, anılan düzenlemeler uyarınca "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağının hükme bağlandığı vurgulandı.

Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Kurulumuzca yapılan incelemelerde, sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin al yönünde verdiği tavsiye ile eşanlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları, böylelikle gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, yatırım kararlarının profesyonel kişilerin yardımıyla alınmasında fayda görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Paylara ilişkin sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği, söz konusu gruplara dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK'dan yatırımcılara uyarı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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