Son Dakika Haberleri: SPK'dan yönetmelik değişikliği
Son Dakika Ekonomi Haber

SPK'dan yönetmelik değişikliği

23 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin borsada işlem görmesine ilişkin yönetmelik maddesinde değişikliğe gitti.

SPK'dan yönetmelik değişikliği, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin borsada işlem görmesine ilişkin yönetmelik maddesinde değişikliğe gitti.
SPK'nın "Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişilik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, borsada işlem gören yatırım araçlarına ilişkin yönetmelikte sözleşme vadesi değiştirildi.
Yeni düzenleme ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle ilgili olarak daha önce kurul tarafından onaylanmış sözleşmelerin asgari unsurlarıyla aynı asgari unsurlara sahip, aynı dayanak varlık grubu altındaki farklı dayanak varlıklı sözleşmeler ikinci fıkrada belirtilen kurul onayına tabi olmayıp, bu sözleşmeler işleme açılmadan 15 iş günü öncesinde kurula bildirimde bulunulacak.
Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşmeler işlem görmeye başlayacak. Ancak dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile BIST 100 endeksinde yer almayan paylara dayalı sözleşmeler, her halükarda ikinci fıkrada belirtilen kurul onayına tabi olacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:25:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK'dan yönetmelik değişikliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]