SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik - Son Dakika

SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik

31.12.2020 10:17
SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikler ile aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlara yeni maddeler eklendi.

Böylece Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu'nun ihraç ettiği borçlanma araçları, Türkiye'de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya dışında ihraç edilmiş gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler ile serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları, söz konusu finansal araçların kapsamına alındı.

Öte yandan aynı bölüme, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Merkez Bankasının üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler" maddesi de eklendi.

Ancak bu maddede sayılan varlıkların repo ve ters repo işlemine konu edilmesinin, buna ilişkin talebin Takasbank'a iletilmesi üzerine Takasbank tarafından belirlenecek tarihten sonra mümkün olabileceği hükme bağlandı.

Repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçların değerlemesi

Düzenleme doğrultusunda, tebliğde işleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel hükümler bölümündeki madde de değiştirildi.

Bu değişikliğe göre, yatırım fonlarının değerlemesinde, SPK'nin yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına ilişkin düzenlemesinde yer alan hükümler esas alınacak.

Değerlemesi yapılan yatırım fonlarının teminatlandırılmasında kullanılacak değerleme fiyatı, ilgili kıymetin repoya konu edildiği günde Takasbank'a bildirilen son fiyat olacak. Teminatlandırmada, para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için değerleme fiyatının yüzde 95'i, borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 90'ı esas alınacak.

Bu oran, hisse senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa yatırım fonlarında yüzde 80, diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile diğer borsa yatırım fonlarında (serbest şemsiye fonlara bağlı fonlar hariç) yüzde 85, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 75 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Merkez Bankasının üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş finansal araçların teminatlandırılmasında değerleme fiyatının yüzde 100'ü esas alınacak.

İşlem limitleri

Tebliğin işlem limitlerine yeni bir madde de eklenirken, repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin veya sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurumların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların tutarının, aracı kurum özsermayesinin yüzde 10'unu aşamayacağı hükme bağlandı.

Tebliğdeki değişiklikler 1 Ocak 2021'de, işlem limitlerine ilişkin düzenleme de 25 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Gayrimenkul, Yatırım, Gazete, repo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Hatalı park nedeniyle aracı otoparka çekilen kadın polislere hakaret etti! O anlar kamerada Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Yılın son gününe de düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor Yılın son gününe de düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor         
10:15
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek         
09:34
Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi         
09:32
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek         
09:25
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi         
23:41
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 10:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei