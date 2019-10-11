Son Dakika Haberleri: SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti
Son Dakika Ekonomi SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti

SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gidilerek, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gidilerek, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Yaptırımlar masada
Son Dakika: Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda destek istedi Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]