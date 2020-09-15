SPK haftalık bülten

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 10 Ağustos 2020-11 Eylül 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Nurettin Deniz'e 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde, kurulun dünkü bülteninde, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket, PEGYO) pay piyasasında meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, sosyal medya uygulaması Telegram'daki "#EymBorsa Duyuru Grubu" üzerinden PEGYO payının fiyatı ile ilgili yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Ayhan Öztürk ve beraber hareket ettiği tespit edilen diğer kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1. maddesi ve Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1. ve 6/1. maddeleri uyarınca, 15 Eylül'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği hususunu ilan ettiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Ayhan Öztürk'ün Telegram'daki "#EymBorsa Duyuru Grubu" üzerinden PEGYO payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla paylaşım yapmaya devam ettiğinin tespit edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Ayhan Öztürk ile hareket ettiği tespit edilen Nurettin Deniz tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107. maddesinin 2. fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Kanun'un 101/1. maddesi ve Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1. ve 6/1. maddeleri uyarınca Nurettin Deniz hakkında 16 Eylül 2020'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi."

SPK, "Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, '#EymBorsa Duyuru Grubu' ve benzeri sosyal medya gruplarına dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir." uyarısında bulundu.