Son Dakika Haberleri: SPK Haftalık Bülteni

SPK Haftalık Bülteni

50 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DenizBank pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Enver Çevik ve Nermin Çevik'e 14 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DenizBank pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve
miktar hareketleri nedeniyle Enver Çevik ve Nermin Çevik'e 14 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul DenizBank pay piyasasında 17 Aralık 2018-9 Ocak 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve
miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun birinci maddesi çerçevesinde Enver Çevik ve Nermin Çevik'e 14 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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