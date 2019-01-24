SPK Haftalık Bülteni
1 saat önce
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), Türkiye İş Bankası
'nın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul Bantaş Bandırma
Ambalaj Sanayi ve
Ticaret'in 32 milyon 250 bin lira tutarındaki bedelli
sermaye artırımı başvurusunu, Türkiye İş Bankası
'nın 5 milyar dolar tutarındaki, Ziraat Bankasının 17,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK, İntegral Yatırım Menkul Değerler'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:22 Kaynak: AA
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