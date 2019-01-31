Son Dakika Haberleri: SPK Haftalık Bülteni

SPK Haftalık Bülteni

54 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK Haftalık Bülteni, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul Bossa Ticaret ve Sanayi
İşletmeleri'nin 28 milyon 987 bin 231,50 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Güriş Holding'in 500 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 310 milyon 183 bin lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve
Ticaret'in 400 milyon lira, Odea Bank'ın 3 milyar 900 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 2 milyar lira ve Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, A1 Capital Yatırım
Menkul Değerlere 148 bin 32 lira, ATIG Yatırım Menkul
Değerlere 49 bin 344 lira, Işık Menkul Değerlere 123 bin 360 lira, Pınar Su Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 7 kişiye toplam 1 milyon 290 bin 809,4 lira, Asya Katılım Bankası pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme
sonucunda 2 kişiye toplam 44 bin 814 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Alternatifbank pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu
bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulunulmasını ve söz konusu kişiler için borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı
getirilmesini kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK Haftalık Bülteni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]