Son Dakika Haberleri: SPK Haftalık Bülteni

SPK Haftalık Bülteni

26 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetlerinin 750 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetlerinin 750 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Ulusal Faktoringin 150 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 96 milyon lira, Turkcell İletişim Hizmetlerinin 750 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralamanın 400 milyon lira tutarındaki alım satıma dayalı kira sertifikası başvurusunu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ İkinci Varlık Finansmanı Fonunun 1 milyar lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Öztürk Gayrimenkul Değerlemeye 30 bin 961 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 25 Şubat 2019-1 Mart 2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişinin 8 Mart 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar veren kurul, 8 Mart 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, 5 Mart 2019 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı yüzde 3 ve üzerinde Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret payı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin 7 Mart 2019 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilememesini kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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