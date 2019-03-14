Son Dakika Haberleri: SPK Haftalık Bülteni

SPK Haftalık Bülteni

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Polisan Holding'in 388 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret'in 400 milyon lira, Halk Yatırım Menkul Değerler'in 372 milyon lira, Alternatifbank'ın 1 milyar 100 milyon lira, Palmet Enerji'nin 150 milyon lira, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı'nın 500 milyon lira ve Şeker Faktoring'in 234 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu kabul edildi.

SPK ayrıca, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (INTEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle
ilgili 2 kişiye toplam 55 bin 696,14 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:49 Kaynak: AA

Alternatifbank, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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