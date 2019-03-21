Son Dakika Haberleri: SPK Haftalık Bülteni

SPK Haftalık Bülteni

38 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira, Akdeniz Faktoring'in 130 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim'in 75 milyon lira, QNB Finans Faktoring'in 398 milyon 31 bin lira ve Nurol Holding'in 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Limit Trading Kuyumculuk ve Ticaret Limited Şirketi (yeni unvanı Gözdem Kuyumculuk ve Ticaret Limited Şirketi) ve 1 kişinin izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğuna ilişkin iddiaların Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda limitforex4.com,
limitforex5.com,
limitforex6.com,
limitforex7.com,
limitforex8,
limitforex9.com,
limitforex10.com,
limitmarkets.com,
limitmarkets1.com,
limitmarkets2.com
uzantılı internet sitelerinin
içerik ve yer sağlayıcıları ile 6 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

Bültene göre, Müflis Asya Katılım Bankası da hisselerinin tamamı bankaya ait olan TTC Bilişim İletişim Hizmetleri Anonim Şirketinin nominal bedelli 100 bin lira olan hisselerinin tamamının Yaz Bilgi Sistemleri ve Ticaret AŞ'ye 100 bin lira bedelle satışına ilişkin sözleşmenin 18 Mart 2019 tarihinde imzalandığını, Kurul'a bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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