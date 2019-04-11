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SPK Haftalık Bülteni

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar lira, Orfin Finansman AŞ'nin de 400 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Türkiye Kalkınma ve
Yatırım Bankası AŞ'nin 350 milyon lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK, Lider Gayrimenkul Değerlemeye 26 bin 49 lira, Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayiye 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca kurul, Denge Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye toplamda 309 bin 610 lira, Altınyağ Kombinaları hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 986 bin 976,14 lira, Polisan Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Şark Mensucat Fabrikasına toplam 69 bin 269 lira, Tat Gıda Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 22 bin 407 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

2014-2018 dönemindeki eylemlerinin izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olup olmadığının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında incelenmesi sonucunda 1 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasını ve bu kişinin sahip olduğu tüm lisansların bugünden itibaren yargılama süreci sonuçlanana kadar, yargılama sürecinin sonrasında şahsın suçlu bulunması durumunda ise tamamen olmak üzere iptal edilmesini kararlaştıran SPK, Tat Gıda Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen "bilgi suistimali" fiilinde sorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, TEK-ART İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar pay piyasasında gerçekleştirilen "bilgi suistimali" fiilinde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen, https://www.klasfx20.com, https://www.klasfx21.com, https://asforex2.com, https://www.adminmarkets9.com, https://www.adminmarketsgiris3.com, https://galafx10.com, http://galaforextr.com, https://www.karkapital7.com, https://www.trendfx4.com, https://fbs-trk.trade, http://fxoro6.com, https://www.lordfx3.com, https://www.megakapital2.com, https://www.uzmanfx3.net, http://www.invests360.marketing, https://www.destekfx1.com, https://www.liberalfx4.com, https://www.limitmarkets2.com, https://www.hizlifx1.net internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:03 Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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