Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

11 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Alternatifbank'ın 2 milyar lira, Hayat Varlık Yönetimin 200 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 413 milyon lira, Garanti Faktoringin 590 milyon lira, LDR Turizmin 60 milyon lira, Phillip Capital Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Türk Ekonomi Bankasının 15 milyar lira, Gedik Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Sigorta'nın 69 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık
Kiralamanın 600 milyon lira tutarındaki alım satıma dayalı kira
sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Escort Teknoloji Yatırım ile ilgili
yapılan inceleme sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK ayrıca bir kişinin gayrimenkul değerleme lisansının iptal edilmesini kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:10 Kaynak: AA
Ekonomi, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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