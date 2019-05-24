SPK haftalık bülteni
7 saat önce
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e...
Sermaye Piyasası Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:48 Kaynak: AA
(SPK), Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen
olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle İttifak Holding
, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden
Turizm Sanayi ve Ticaret'e Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 1 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasını, İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Trump'tan Yeni Huawei Açıklaması: Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Çözülebilir
Bursalı İş Adamı İlk Kargo İhracatında Paris'e 1 Ton Baklava Satışı Gerçekleştirdi
UEFA, Fenerbahçe'yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti
Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi