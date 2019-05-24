Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

7 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e...

SPK haftalık bülteni, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen
olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 1 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasını, İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:48 Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Yeni Huawei Açıklaması: Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Çözülebilir Bursalı İş Adamı İlk Kargo İhracatında Paris'e 1 Ton Baklava Satışı Gerçekleştirdi UEFA, Fenerbahçe'yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 02:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]