Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni
Son Dakika Ekonomi Haber

SPK haftalık bülteni

5 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Katmerciler Araç Üstü Ekipman
Sanayi ve Ticaret'in 50 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, QNB Finans Faktoring'in 266 milyon 100 bin lira, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 250 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin 2 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK, Escort Teknoloji
Yatırım'a 191 bin 540 lira, Dardanel Önentaş Gıda
Sanayi'ye 30 bin 961 lira, ÇBS Boya Kimya
Sanayi ve Ticaret'e 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına, 4 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasına karar verdi.
Kurul ayrıca Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme'nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler
listesinden çıkarılmasını kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:27 Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:32:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]