SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Katmerciler Araç Üstü Ekipman

Sanayi ve Ticaret'in 50 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, QNB Finans Faktoring'in 266 milyon 100 bin lira, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 250 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin 2 milyar 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Yatırım'a 191 bin 540 lira, Dardanel Önentaş Gıda

Sanayi'ye 30 bin 961 lira, ÇBS Boya Kimya

Sanayi ve Ticaret'e 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına, 4 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme'nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler

listesinden çıkarılmasını kararlaştırdı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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