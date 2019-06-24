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SPK haftalık bülteni

27 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat
ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay
süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında 27 Mayıs 2019-20 Haziran 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat
ve miktar hareketleri nedeniyle 25 Haziran 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6
ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin
yasaklanmasını ve 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:58 Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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