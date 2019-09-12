Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

13 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Doruk Finansman'ın 50 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 110 milyon lira, VakıfBank'ın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Işık Menkul

Değerler'e 27 bin 47 lira, ALB Menkul

Değerler'e 54 bin 94 lira, Ak Yatırım Menkul

Değerler'e 27 bin 47 lira, GCM Yatırım Menkul

Değerler'e 54 bin 94 lira, Denge Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda 1 kişiye 816 bin 640,56 lira, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili

olarak yapılan inceleme sonucunda iki kişiye toplam 150 bin 314,48 lira, Balatacılar

Balatacılık Sanayi

ve Ticaret'e 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

"Forex master" adlı sosyal medya (facebook) hesabı üzerinden

gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştıran kurul, https://klasfx24.com, https://www.asforex5.com, https://3galafx.com, https://www.karkapital10.com, https://www.limitmarkets5.com, https://www.trendfx8.com, http://fxoro9.com, https://lordfx8.com, https://www.uzmanfx6.net, https://www.liberalforextr.com, https://www.liberalfx7.com, https://www.liberalfx8.com, http://www.hizlifx4.net, https://www.hizlifx2.com, https://gannmarkets2.com, http://destekfx2.com, https://www.olivemarkets1.com, https://www.olivemarketsgiris.com, https://www.olivemarkets2.com, https://turk-fbs.trade, https://www.ntimarkets.com, https://ekolfx1.com, https://ekolfx2.com https://www.forexhesapac.com, http://www.forexkaydol.com, https://www.forexmakers.com, https://www.zesforextr.com, http://www.zesyatirim.com, https://www.zesforex.com, https://www.grouphf.com, https://www.troyforex.com, https://gkmforex.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:34 Kaynak: AA
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