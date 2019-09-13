SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 20 Ağustos 2019-11 Eylül 2019 döneminde meydana gelen

fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında 16 Eylül 2019 tarihli

işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, ayrıca 16 Eylül 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, brüt takas yönteminin uygulanmasına,

redili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine

karar verdi.