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SPK haftalık bülteni

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 20 Ağustos 2019-11 Eylül 2019 döneminde meydana gelen

fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında 16 Eylül 2019 tarihli

işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, ayrıca 16 Eylül 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, brüt takas yönteminin uygulanmasına,

redili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine

karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Niğde, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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