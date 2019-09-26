SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 7 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Formet Çelik Kapı

Sanayi ve Ticaret'in 15 milyon 520 bin 59,50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri'nin 60 milyon lira Birikim Varlık Yönetim'in 139 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 699 milyon lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in 1 milyar 200 milyon lira, Garanti Bankası'nın 7 milyar lira Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 83 milyon lira, Ünlü Menkul Değerler'in 150 milyon lira, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ unvanlı bir varlık kiralama şirketinin

kuruluşuna ilişkin hazırlanan esas sözleşme metnine kurulca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Analiz Faktoring'e 30 bin 961 lira, Bilgi Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali Müşavirlik'e 308 bin 408 lira, GCM Yatırım Menkul

Değerler'e 114 bin 924 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, Aksel Yatırım Holding'in hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.