SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Konfrut Gıda Sanayi ve

Ticaret'in 26 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası'nın 50 milyon lira, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar, Fibabanka'nın 3 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 47 bin 619,54 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı

niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında Cumhuriyet

Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını ve 6 kişi hakkında, borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı

niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesine, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç



duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı

getirilmesine hükmeden SPK, Verusa Holding pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde

sorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesine, Kurul'un 4 Ekim 2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma

yasağı getirilmesi sebebiyle, söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verdi.

Kurul ayrıca https://www.fx-tr.com, https://www.trtradefred.com, https://invests360turkey.com, https://tr360fx.com, https://www.highfx1.com, https://www.highfxtr.com, https://klasfx25.com, https://www.asforex6.com, https://4galafx.com, https://www.limitmarkets6.com, https://www.trendfx9.com, https://fxoro10.com, https://lordfx9.com, https://uzmanfx7.net, https://www.uzmanfx11.net, https://www.50bindolar.com, https://www.hizlifx3.com, http://www.hizlifx5.net, https://gannmarkets3.com, http://destekfx3.com, https://tr-fbs.trade https://www.ntimarkets1.com, http://demoforeks.com, http://forexhesapacmak.com, http://experts-france.com, http://forexhesapac2.co, https://www.hftrade.com, https://www.troyforex1.com, https://www.olivemarkets3.com, https://www.olivemarketsgiris1.com https://www.ekolfx3.com, https://www.gkmforex1.com, https://www.granantrade.com, https://vennfx.com, https://www.n1cm.com, https://kapitalindex.com, https://www.capitalindex.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin

dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.