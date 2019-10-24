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SPK haftalık bülteni

52 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yükselen Çelik'in pay başına 5,40 liradan halka arzına onay verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yükselen Çelik'in pay başına 5,40 liradan halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Hektaş Ticaret'in 151 milyon 714 bin 66,76 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 399 milyon lira, Arena Faktoring'in 35 milyon lira, Şekerbank'ın 1 milyar 500 milyon lira, Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt

Turizm Sanayi ve Ticaret'in 400 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankasının 30 milyar lira, Türkiye İş Bankasının 28 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Yükselen Çelik'in pay başına 5,40 liradan halka arzına onay verdi.

Ser-Berker Bağımsız

Denetime 49 bin 344 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Beyaz Filo Oto Kiralama pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde

sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı

getirilmesine karar verdi.

SPK, Çalışanlara Yönelik Grup Emeklilik Yatırım Fonları ve Katkı Fonlarının Karşılaştırma Ölçütü'nde düzenlemeler yapılmasına karar verdi. Düzenlemelere göre, Fon'un unvanı ve azami fon toplam gider kesintisi oranı Fon yatırım stratejisine bağlı olarak Yönetmelik, Rehber ve

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenmesi, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 10,5 nolu maddesinde belirtilen katkı fonlarının karşılaştırma ölçütlerinin 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanması kararlaştırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:42 Kaynak: AA
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